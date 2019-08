As comemorações da Semana da Pátria em Curitiba começam neste fim de semana com os desfiles de rua nas regionais Fazendinha/Portão e Pinheirinho. Os desfiles terão a participação do Exército, da Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal de Curitiba, de escolas municipais e instituições civis.

No sábado (31/8), o desfile de rua será no Portão, às 10h, e no domingo (1/9), às 9h, no Pinheirinho. O trânsito nas duas regionais terá bloqueios.

Nos momentos solenes, na presença de autoridades, haverá uma apresentação da Banda Lyra e uma encenação teatral de fatos históricos que levaram D. Pedro I a declarar a independência do Brasil. A encenação tem como personagens uma professora da rede municipal, o Curitibinha, a princesa Leopoldina e o ministro José Bonifácio, além de D. Pedro I com sua espada e seu cavalo branco.

Narrada pela professora, a história começa quando José Bonifácio traz a ordem de Lisboa para que o imperador retorne a Portugal e termina com o grito de “Independência ou Morte!” às margens do Rio Ipiranga.

Os atos cívicos continuam na próxima semana, dirigidos especialmente às crianças da rede municipal de ensino. As cerimônias, nas Ruas da Cidadania, terão hasteamento das bandeiras, apresentação de hinos pela Banda Lyra e encenação teatral.

A Semana da Pátria termina no dia 7 de setembro, às 9h, com o tradicional desfile na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

Calendário das comemorações:

Sábado (31/8)

Regional Fazendinha/ Portão

Desfile de rua – Avenida Frederico Lambertucci, esquina com a R. Fernando Souza Costa

Horário: 10h

Domingo (1/9)

Regional Pinheirinho

Desfile de rua – Avenida Winston Churchill

Horário: 9h

Segunda-feira (2/9)

Regional Cajuru

Ato cívico – Rua da Cidadania Cajuru

Horário: 15h

Terça-feira (3/9)

Regional Tatuquara

Ato cívico – Rua da Cidadania Tatuquara

Horário: 15h

Quarta-feira (4/9)

Regional Santa Felicidade

Ato cívico – Rua da Cidadania

Horário: 10h30

Regional CIC

Ato cívico – Administração Regional da CIC

Horário: 15h

Quinta-feira (5/9)

Regional Bairro Novo

Ato cívico – Rua da Cidadania Bairro Novo

Horário: 15h

Sexta-feira (6/9)

Regional Boa Vista

Ato cívico – Rua da Cidadania

Horário: 15h

Regional Boqueirão

Ato cívico – Rua da Cidadania

Horário: 15h

Sábado (7/9)

Regional Matriz

Desfile da Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico

Horário: 9h