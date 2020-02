Desfile de carros antigos no Carnaval

Um desfile de carros antigos, especiais e fora de série animou a tarde ensolarada de sábado (15/2) e levou muita gente para a Praça da Espanha, no Batel, local de concentração do evento. Foi o 3º Corso Carnavalesco promovido pelo Elas Clube e, desta vez, realizado com apoio da Prefeitura.

A última quadra da Rua Coronel Dulcídio estava ornamentada com dois portais instalados pela Fundação Cultural e, no centro da praça, a Banda Lyra tocou marchinhas desde às 15horas até o final da tarde. O desfile saiu pontualmente às 15h30 e levou menos de meia hora para percorrer quase sete quilômetros. Da praça, o corso saiu em direção à Boca Maldita e de lá, voltou para o Batel, passando pela pracinha de mesmo nome.

Com baile e a presença do Cortejo Real – Rei Momo, Rainha e as duas princesas do Carnaval de Curitiba 2020 – a brincadeira continuou depois do retorno do corso, que reuniu 80 veículos.

Mais fotos de Pedro Ribas/SMCS. Clique aqui