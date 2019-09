Aproximadamente 20 mil pessoas acompanharam no sábado (7), em Curitiba, o desfile cívico-militar que comemora os 197 anos da Proclamação da Independência, segundo estimativas da Polícia Militar do Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Junior assistiu a solenidade de 7 de Setembro na Avenida Cândido de Abreu, acompanhado de sua família, do comandante da 5ª Divisão do Exército, general de divisão José Russo Assumpção Delgado, do vice-governador Darci Piana, do prefeito Rafael Greca e de diversas autoridades.

Entre estudantes de escolas municipais e estaduais, setores da sociedade civil e representantes das Forças Armadas e de segurança, cerca de 3 mil de pessoas marcharam no desfile, que também contou com a apresentação de carros históricos, veículos militares e aeronaves das Polícias Civil e Militar.

O governador Ratinho Junior afirmou que a solenidade resgata o espírito cívico e amor pela Pátria. “A data valoriza a história da Independência do Brasil, um País que tem um território gigantesco onde se conseguiu manter uma unidade cultural”, afirmou. “Depois de 197 anos, ainda existe a vontade da população de resgatar o verde-amarelo, de fortalecer cada vez mais a nossa bandeira e o patriotismo. É uma festa muito bonita, em que se veem os pais com as crianças e as tropas muito organizadas”, disse.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, destacou a importância histórica da data, que representa a união nacional. “Celebramos a alegria de sermos brasileiros, de termos uma Pátria Livre e a vontade da nossa gente de fazer o melhor e viver pelo Brasil”, afirmou.

O desfile foi organizado pelo Governo do Estado e pela 5ª Divisão de Exército. As atividades começaram às 9 horas com a revista das tropas militares. Em seguida, iniciou o desfile cívico, aberto pela Liga da Defesa Nacional e com a participação de seis escolas municipais, 13 estaduais e 14 entidades civis.

Na sequência, houve a apresentação militar, com desfile do Exército, Marinha e Aeronáutica, além das unidades da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Bombeiros, Polícia Civil e Guarda Municipal estiveram envolvidos no desfile militar. Alunos do Colégio da Polícia Militar do Paraná e da Academia Policial Militar do Guatupê também participaram.

Em Curitiba, as celebrações da Semana da Pátria começaram em 30 de agosto, em cerimônia no Palácio Iguaçu em que foi acesa a pira com o Fogo Simbólico da Pátria. A chama ficou acesa durante toda a semana em frente à sede do governo, e foi apagada ao final do desfile militar pelo vice-governador Darci Piana.

O Fogo Simbólico, idealizado por um grupo de patriotas em 1938, representa o sentimento cívico do povo brasileiro e reafirma o compromisso da juventude em manter viva a chama do amor à pátria. A ideia foi acolhida pela Liga da Defesa Nacional e, desde então, a cerimônia do Fogo Simbólico abre as comemorações da Independência na Semana da Pátria.

Acompanharam a solenidade a primeira-dama, Luciana Saito Massa; o comandante da 5ª Região Militar, general de brigada Aléssio Oliveira da Silva; o comandante do Cindacta II, coronel aviador Marcos Kentaro Adachi; o capitão dos Portos do Paraná, capitão de Mar e Guerra Rogério Antunes Machado; o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Romulo Marinho; os comandantes da Polícia Militar do Paraná, coronel Péricles de Matos; e do Corpo de Bombeiros, Samuel Prestes; o delegado-geral da Polícia Civil, Sílvio Rockembach; e os deputados estaduais Alexandre Amaro, Rubens Recalcatti e Élio Rush.

Clique no link, e confira a galeria de fotos no site da AEN/PR:

http://www.aen.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=58340