Definitivamente não é a notícia que o povo gostaria de ouvir, mas o fato é que Brasil ainda está enfrentando um desemprego alto. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, o mercado de trabalho formal apresentou, em todo o país, saldo negativo de 43.196 empregos com carteira assinada em março. Foram registradas 1.216.177 admissões e 1.304.373 demissões no período.

Isso é realmente trágico, ainda mais para uma nação que diariamente convive com muitos outros problemas não menos sérios, como a falta de segurança, a corrupção, o sistema de saúde precário, etc. Um dos setores, no entanto, precisa receber uma atenção maior para que o mercado de trabalho seja mais favorecido e consiga receber a mão de obra existente – a Educação. Com jovens melhor educados pessoal e tecnicamente, mais preparados, a economia vai crescer como nunca e o desemprego diminuirá.