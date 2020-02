Desembargador Thompson Flores é Cidadão Honorário do PR

Hoje, dia 10 de fevereiro, a Sessão da Assembleia Legislativa do Paraná concede o título de Cidadão Honorário do Paraná ao desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, membro o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A proposição da comenda foi do deputado Ricardo Arruda, através da Lei nº 20.028/19, que teve aprovação unânime de todos os parlamentares do legislativo paranaense.

Thompson Flores é natural de Porto Alegre (RS), graduado em Direito em 1985, empossado procurador da República em 1989 e promovido a procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, em 1996. Em 2001, foi nomeado desembargador federal, e em 2017, assumiu a presidência do TRF da 4ª Região.