Com doze novos produtos em seu portfólio, de 14 a 16 deste mês, a Cedro Têxtil lança a coleção Desbravadores. São quatro sarjas e oito denim, todos estes elastizados com tecnologia Lycra. O nome da nova coleção é uma homenagem à busca pela inovação e à coragem de abrir caminhos, seja na moda ou nos negócios.

Para ilustrar, o cenário da campanha é a Gruta de Maquiné, localizada no município mineiro de Cordisburgo. A escolha é uma “referência à descoberta arqueológica mais relevante da história da humanidade, o crânio de Luzia, e ao paleontólogo Peter Lund, um desbravador. A partir dessas inspirações, com fotografia de Gustavo Marx, construímos uma imagem que tem muito a ver com a história da própria Cedro, que é de desbravamento constante de mercados e das novidades que o futuro traz”, explica Eduardo Paixão, estilista da empresa, que assina a coleção com Joanna Carrara e Hanny Duchini

Todos os profissionais envolvidos na produção do editorial, as peças e a locação são mineiros, observam, “porém as inspirações são para personalidades inquietas e curiosas de todo o Brasil e do mundo”.