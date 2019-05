Você sabia que a saúde dos seus cabelos pode estar relacionada com sua forma de lavar os fios? Para ajudar você nesta atividade tão rotineira, a médica dermatologista Dra Mayara Bravo, da Clínica Karla Assed Curitiba, selecionou algumas dicas:

– Evite água quente, preferindo a água mais fria que suportar – a alta temperatura danifica as fibras capilares e aumenta a oleosidade do couro cabeludo;

– Aplique uma quantidade pequena de shampoo nas mãos (ao despejar o produto diretamente no couro, a quantidade pode acabar sendo muito maior do que você imagina);

– Cuidado com as unhas ao massagear os fios: seu couro cabeludo é sensível, use sempre as pontas dos dedos;

– Enxágue até ter certeza que não ficaram resíduos, pois eles tendem a deixar o cabelo mais “pesado”;

– Use produtos específicos para seu tipo de cabelo. Se você tiver mais de uma necessidade capilar, como a maioria das mulheres, tenha duas opções de shampoo e condicionador e alterne o uso;

– Aplique o condicionador somente no comprimento e nunca na raiz, deixando o produto agir pelo tempo indicado na embalagem, e enxágue bem;

– Na hora de secar com a toalha, faça movimentos suaves e aperte delicadamente a toalha contra os fios para retirar o excesso de água. Jamais torça os cabelos, tampouco friccione.

Vale sempre lembrar que em qualquer sinal de irritação ou desconforto, suspenda imediatamente o uso de qualquer produto e procure um especialista, afinal com saúde não se brinca.

Serviço

Clínica Karla Assed Curitiba

Opus One Ecoville – Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 3350 – 5º andar

(41) 3501-5001 | 98511-8888

www.karlaassed.com.br

www.facebook.com/karlaassedcuritiba

@clinicakarlaassedcuritiba