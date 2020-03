Deral indica que 85% do milho verão foram colhidos no Paraná

A Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná divulgou, por meio do Departamento de Economia Rural (Deral), seu o relatório de plantio, colheita e comercialização das principais safras do estado.

O relatório semanal apontou que 85% das lavouras de milho verão no Paraná já foram colhidas até a última segunda-feira (30). Do montante que segue em campo, 92% estão em boas condições e 98% já estão no período de maturação.

Já para a segunda safra, foram semeadas 99% do total previsto, com 87% em descaso vegetativo, 4% ainda em germinação, 7% em floração e 2% já em frutificação. Quanto à qualidade destas áreas, 82% estão boas, 16% estão em médias e 2% em condições ruins.