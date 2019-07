O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) está investindo R$ 40 milhões em obras de rodovias da Região Metropolitana de Curitiba. Estão em andamento a duplicação da PR-417, no trecho entre Curitiba e Colombo, que também contará com novos viadutos, e a pavimentação com paver da PR-092, no município de Doutor Ulysses.

Na PR-417, a Rodovia da Uva, estão sendo duplicados 4,9 quilômetros, que também incluem ciclovia, calçadas, semáforos, iluminação e canteiro central, um investimento de R$ 33,4 milhões. E no cruzamento entre essa rodovia e a Avenida Santos Dumont, em Colombo, estão sendo construídos dois viadutos paralelos, com 41 metros de extensão cada, totalizando 438 metros junto com os novos acessos. A obra, de R$ 4,3 milhões, inclui também serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e construção de muros de contenção.

Em Doutor Ulysses, município de 5,7 mil habitantes, os 910 metros da PR-092 que cruzam a cidade estão recebendo pavimentação com bloco de concreto, conhecidos como paver, além de serviços de terraplenagem, drenagem e sinalização. A obra, de R$ 2,3 milhões, também prevê a construção de novas calçadas em todo o trecho.

Os investimentos na malha rodoviária da região devem trazer mais segurança e agilidade para habitantes e condutores. “Estamos garantindo a realização de obras que atendem a solicitações antigas da população da Região Metropolitana de Curitiba. As melhorias no tráfego beneficiam tanto moradores quanto os setores do comércio e indústria que utilizam as rodovias”, afirma o diretor-geral do DER, João Alfredo Zampieri.

Além de obras pontuais, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná também mantém programas de conservação e melhorias de rodovias.

Foto: AEN/PR