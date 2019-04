Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) está em processo de finalização do marco zero do Contorno de Pato Branco. O viaduto erguido sobre a BR-158 está 75% concluído e representa o início da obra, que irá desviar o tráfego de veículos de grande porte da cidade para a PR-493. O término da obra viária na região sudoeste do Estado está previsto para o final de 2019.

O primeiro lote da obra soma R$ 30 milhões e é totalmente custeado pelo governo estadual. O projeto envolve a execução do viaduto sobre a BR-158, que está na fase de acabamento e tem previsão para ser finalizado em 45 dias, uma ponte sobre o Rio Ligeiro e 5 quilômetros de rodovia até à PR-493 em Itapejara do Oeste.

O gerente de obras da superintendência sudoeste do DER, Paulo Roberto Melani, diz que o contorno será eficaz para melhorar o trânsito de quem trafega em direção ao oeste do Estado, para Santa Catarina ou mesmo para a Argentina. “O objetivo é enviar todo o tráfego de longa distância, principalmente de caminhões, para o contorno, aliviando o trânsito urbano em Pato Branco”, diz. Atualmente, Pato Branco recebe fluxo intenso de veículos que saem de Curitiba, Guarapuava e utilizam a BR-277 e BR-373.

Para que o contorno seja concluído, o projeto inclui o 2º lote da obra, que ligará a PR-493 em Pato Branco à BR-158 em Vitorino. Paulo acrescenta que ao serem executados os dois lotes, o contorno permitirá aos motoristas entrar pelo viaduto em Pato Branco, passar pelos 5 quilômetros que estão sendo construídas até à PR-493 e em seguida, seguir pelo trecho do 2º lote para acessar novamente a BR-158.