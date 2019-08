MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os deputados do PSOL David Miranda e Glauber Braga protocolaram nesta terça-feira (13) um requerimento para a realização de uma audiência pública com ex-embaixadores brasileiros nos Estados Unidos.

O objetivo do convite é debater as qualificações necessárias para ocupar o posto. O documento foi protocolado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Os deputados usam como justificativa a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro indicar seu filho o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), para o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

O texto afirma que “a indicação tem gerado grande debate na sociedade brasileira e no Congresso Nacional” e que o debate seria de “interesse público e totalmente atinente a sua aérea de atuação”.