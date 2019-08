NICOLA PAMPLONA E EDUARDO CUCOLO

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após dois trimestres de queda, os investimentos na economia brasileira voltaram a crescer. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a alta no segundo trimestre foi de 3,2% em relação ao trimestre anterior.

No segundo trimestre de 2019, o PIB brasileiro avançou 0,4%, na comparação com o trimestre anterior.

A recuperação do investimento é vista como principal caminho para a retomada do crescimento da economia brasileira. Segundo o IBGE, o crescimento foi provocado por aumento nas importações e produção interna de bens de capital.

A construção também teve desempenho positivo, informou o instituto nesta quinta (29). Na comparação com o segundo trimestre de 2018, o investimento cresceu 5,2%. Em quatro trimestres, acumula alta de 4,3%.

A taxa de investimento na economia subiu para 15,9% do PIB, contra 15,3% no mesmo período de 2018.

A construção civil responde por cerca de metade do investimento. Segundo o IBGE, o setor teve crescimento de 1,9% em relação ao trimestre anterior, interrompendo uma série de 20 trimestres consecutivos de queda. Na comparação com o mesmo período de 2018, a alta é de 2%.

Outro setor importante para os investimentos, a indústria fechou o trimestre com alta de 0,7%. Foi a terceira queda consecutiva.

O desempenho ainda sofre pressão negativa da indústria extrativa, que recuou 3,8% em relação ao primeiro trimestre, ainda impactada pela suspensão de operações da Vale após o rompimento da barragem de Brumadinho (MG). Na comparação com o mesmo período de 2018, a queda é de 9,4%,

A indústria de transformação teve alta de 2% no trimestre, em comparação com os primeiros três meses do ano, informou o IBGE.

A agropecuária manteve o ritmo de retração e registrou queda de 0,4% em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o setor cresceu 0,4%.