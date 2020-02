Depen assume cadeia da Delegacia de Cambé

Após as fugas e tentativas de fugas na Delegacia de Cambé, o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, Depen, assumiu a carceragem. A primeira medida adotada pelo órgão foi a transferência de alguns presos condenados para penitenciárias. O local, que tem capacidade máxima para 54 presos, abriga atualmente mais de 200 detentos. Desses, ao menos 120 possuem condenação pela justiça e não poderiam mais estar em locais reservados apenas para presos provisórios ou em flagrante. Já deveriam ter sido transferidos para presídios.

A cadeia de Cambé passou, recentemente dois episódios. Na última semana, os detentos gravaram e divulgaram um vídeo reclamando da superlotação e das condições do local. Mostraram ainda um buraco que tinham cavado e que usariam para escapar, alegando que essa seria a única saída para aguentar o que o sistema estaria fazendo com eles. Já no domingo, foi registrada uma fuga. Dois detentos conseguiram escapar. Segundo a Polícia Militar, o número de fugitivos só não foi maior pois a ação foi rápida. Um policial viu a movimentação e atirou para o alto.

O Depen já está fazendo adequações físicas no local para abrigar melhor os presos. Uma das soluções para o problema da superlotação da delegacia de Cambé é a construção da cadeia pública de Londrina, que está em fase de execução das fundações. A capacidade da unidade é de 752 presos, e a expectativa é que ela fique pronta em novembro.