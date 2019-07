O restaurante iniciou suas atividades no bairro Novo Mundo e recém inaugurou a sua segunda unidade no bairro Mercês.

O cardápio oferece diferentes possibilidades de hambúrgueres artesanais: bacon, costela, pernil, entre outros. Destaque para o Denver Burger, o clássico da casa que sai por R$ 21,90.O Denver Burger Duplo, com dois hambúrgueres, por apenas R$ 25,00. .

Para os mais esfomeados a sugestão é provar a magnífica torre Denver Burger Triplo. São três hambúrgueres com tudo o que se tem direito. O valor do investimento é de R$ 30,50.

Outr boa pedida na Casa é o Denver Frango Crispi, um hambúrguer de frango crocante servido com cheddar, maionese, pepino, cebola, alface e tomate, devidamente acomodados em um pão tipo Riviera. Sai por R$ 18,30.

Todos os pratos acompanham uma porção de batata frita tradicional.

Promoções Denver Week:

Todas as quartas o tradicional pão com bolinho sai por R$ 8,90. São quatro opções à escolha do cliente; pão com bolinho recheado com queijo, pão com bolinho recheado com ovo, pão com bolinho e salada e o pão com bolinho tradicional.

Nas sextas-feiras o Denver Bacon duplo, com batata frita tradicional e um refrigerante por apenas R$ 19,90.

Para mais informações acesse: https://www.facebook.com/Denverburgeregrill/

Serviço

Denver Burger & Grill

Telefone: (41) 3268-3297

Peça seu prato preferido também pelo aplicativo iFood.

Unidade Mercês

Rua Padre Agostinho, 649 – Mercês. (Ao cruzar com a Rua Brigadeiro Franco, mantenha à direita para entrar no estacionamento gratuito da casa).

Horário: 18h00 às 23h00.

Unidade Novo Mundo

Rua Aleixo Skraba, 114

Horários: Das 11h30 às 14h30 e das 18h00 às 23h00.

(Aos sábados a tradicional feijoada)