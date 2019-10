“Unir pessoas pelo sorriso”. Com esse propósito, a Dental Uni ganhou mais um prêmio, o “Sucesso em Recuperação de Créditos”, da Associação Comercial do Paraná (ACP), na categoria Cooperativa. O prêmio, entregue na ultima última sexta (18/10), na sede administrativa da Dental Uni, em Curitiba, destacou que a empresa teve o melhor resultado em recuperação de crédito em valores absoluto e percentual no 1º semestre de 2019.

Mesmo com 28% dos consumidores paranaenses com dívidas em atraso e 10% sem condições de pagar, de acordo com levantamento divulgado, em julho deste ano, pela Fecomércio PR (Federação de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) – a Dental Uni conseguiu recuperar o crédito junto aos seus clientes inadimplentes. De acordo com o presidente da cooperativa, Luiz Humberto de Souza Daniel, isso deve-se ao fato de atenderem todos da mesma forma, com uma ótima experiência até na hora da cobrança.

Devido à crise econômica do país, desemprego e até problemas, a Dental Uni entende que muitas vezes é difícil pagar uma conta, declara o presidente da cooperativa. “Por isso, temos uma boa relação com nossos clientes, renegociando sempre e oferecendo um financiamento que eles possam pagar suas parcelas tranquilamente”, pontua.

A redução da taxa de inadimplência, e consequentemente o prêmio, é parte do propósito da Dental Uni, explica Luiz Humberto. “A Dental Uni busca unir as pessoas pelo sorriso através da venda de planos odontológicos. Esse sentimento de felicidade é o que nós queremos transmitir para nossos beneficiários!”, finaliza.

Fonte: Dental Uni