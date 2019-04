Boas regras foram feitas para serem seguidas. Quebrá-las, certamente, não é a solução para os problemas existentes. Um dos sistemas positivos presentes na maioria dos países é a democracia. Os chefes de governo que estão atuando com mãos de ferro precisam repensar suas convicções, já que as pessoas não estão tolerantes ao autoritarismo. Aceitar a democracia e trabalhar para que ela não seja ameaçada é atitude fundamental para qualquer presidente da República. Um dos exemplos preocupantes da atualidade no quesito ameaça à democracia é a Venezuela.

Lá, o regime aparentemente democrático de Nicolás Maduro toma medidas duras de confronto à oposição política e aos movimentos sociais de ideologia contrária. Nessa guerra, quem mais sofre é a população, cada vez mais carente de alimentos, empregos e saúde. Independentemente de quem sai vitorioso nas eleições, o candidato eleito tem que respeitar as regras do jogo numa democracia. Autoritarismo não é a chave para sair da crise, seja ela financeira, política ou de qualquer outra natureza. No entanto, ser democrático não é suficiente. É preciso ser honesto, uma vez que a corrupção é o pior mal que pode existir na cultura de um país.