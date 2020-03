Delegado mata esposa e enteada em Curitiba

DELEGADO MATA ESPOSA E ENTEADA A TIROS DURANTE A MADRUGADA DESTA QUINTA-FEIRA (05) EM CURITIBA.

De acordo com informações, nesta madrugada de quinta-feira, dia 5 de março, um delegado de polícia em Curitiba, matou sua esposa Maritza Guimarães de 41 anos de idade que era escrivã de policia e a filha dela uma menor de 16 anos de idade Ana Carolina de Souza.

O crime aconteceu na residência do delegado que fica na Avenida Mascarenhas de Moraes no bairro Atuba, apenas uma menor de 9 anos foi poupada. As vitimas fatais morreram abraçadas em um quarto do sobrado.