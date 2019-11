Pato Branco, no Sudoeste do Estado, ganhou uma nova sede da Delegacia da Mulher. O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou na terça-feira (12) o prédio em que a divisão especializada da Polícia Civil passa a funcionar. O espaço de 380 metros quadrados era utilizado pelo Fórum da cidade e foi repassado para a Secretaria de Estado da Segurança Pública.

O local estava abandonado e foi reformado por meio de um projeto do Rotary Club de Pato Branco, com recursos da comunidade. O custo da reforma foi estimado em R$ 60 mil, além de outros R$ 57 mil para a readequação do auditório anexo. “É o Paraná fazendo sua parte para a proteção da mulher, prestando atendimento especializado e de qualidade”, afirmou o governador. A inauguração fez parte do pacote de ações do governo em Pato Branco durante a instalação da sede o Executivo Estadual na cidade.

Ratinho Junior lembrou que o Governo do Estado trabalha para ampliar o número de delegacias especializadas no combate à violência contra a mulher. Ele citou as recentes inaugurações nas cidades de Londrina e Arapongas, no Norte do Paraná. “A mulher se sente mais confortável em ser atendida por uma outra mulher, em fazer uma denúncia para outra mulher”, ressaltou.