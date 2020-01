Delegacia Cidadã de Paranaguá será inaugurada hoje

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugura nesta sexta-feira (24) a Delegacia Cidadã de Paranaguá, no Litoral. O novo prédio conta com toda estrutura adequada para atendimento ao público, com sala de plantão, investigação, cartório e demais departamentos administrativos. Os investimentos ultrapassam R$ 5 milhões.

A solenidade contará com a presença do secretário de Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, do delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach, do coordenador do Verão Maior na Polícia Civil, delegado Gil Rocha Tesserolli, e do delegado da Delegacia de Paranaguá, Rogério Martin de Castro.

Serviço:

Delegacia Cidadão de Paranaguá

Hora: 14 horas

Local: Delegacia Cidadã de Paranaguá – Rua Domingos Peneda, 2.850, Paranaguá