A Coca-Cola Brasil investiu em pesquisas, durante mais de um ano, para criar uma bebida mais próxima possível ao suco de fruta que as pessoas fazem em casa: sem conservantes, corantes e açúcar. O novo Del Valle, que chega ao mercado este mês, tem uma receita simples com apenas quatro ingredientes: suco de fruta, água, vitamina C e aromas naturais. Com um média de 78% de concentração de suco, o novo Del Valle terá seis sabores: Laranja, Uva, Pêssego, Abacaxi, incluindo ainda duas combinações de frutas Manga com Maracujá e Laranja com Goiaba.

“Este é um movimento importante que traz inovação para o mercado de sucos prontos para beber que é altamente competitivo e precisava reencontrar o seu papel na rotina das pessoas”, explica Marina Rocha diretora de marketing da Coca-Cola Brasil para a marca Del Valle.

Desenvolvido no México por um time de especialistas liderado por uma brasileira, o novo Del Valle é uma exclusividade do mercado nacional. “Nossa equipe de desenvolvimento trabalhou para chegar a uma receita simples e equilibrada que atendesse o paladar e as necessidades das pessoas. Queríamos trazer para o nosso portfólio um produto de qualidade e com preço acessível”, disse Marina. O novo Del Valle tem preço sugerido de R$ 6,99, podendo variar de acordo com a região, para as embalagens de 900ml.

Sem adição de açúcar ou edulcorantes, o dulçor da nova bebida é proveniente exclusivamente do açúcar das frutas, sejam eles do sabor do próprio suco ou do suco de maçã adicionado como forma de adoçar. A adição do suco de maçã permite alcançar um dulçor agradável ao paladar sem alterar em nada a percepção de sabor da fruta principal da bebida. Como não há adição de aditivos e ingredientes artificiais, é possível que haja pequenas variações de coloração com o tempo.

“Como trata-se de uma receita com alta concentração de sucos e sem adição de qualquer estabilizante, assim como acontece nas bebidas que preparamos em casa, o novo Del Valle vai naturalmente sedimentar, com parte das frutas indo para o fundo, mas é só agitar a garrafa”, lembra Marina.

Um dos diferenciais do novo Del Valle é transparência da embalagem PET. A marca inova ao trazer uma garrafa com 23% menos de plástico, uma tecnologia que está alinhada ao compromisso Coca-Cola Brasil com a sustentabilidade. “Estamos trabalhando com embalagens de formatos mais versáteis e mais leves, gerando menor quantidade de resíduo. Anunciamos o compromisso global Mundo Sem Resíduos de colaborar com a neutralidade do equivalente a 100% das embalagens que vendemos, até 2030. É o certo para o nosso planeta, nossas comunidades e nossos negócios. No Brasil, o trabalho vem se desenvolvendo em três frentes: redesenho de embalagens, reuso e reciclagem.”, afirma Marina Rocha.

O novo Del Valle poderá ser encontrado nos pontos venda tradicionais e, nas próximas semanas, na Loja online da Coca-Cola Brasil loja.cocacolabrasil.com.br/. Mais informações sobre o novo Del Valle podem ser acompanhadas site da Coca-Cola Brasil: https://www.cocacolabrasil.com.br/historias/dez-perguntas-e-respostas-sobre-o-novo-del-valle.