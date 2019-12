O advogado Frederick Wassef, que defende Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), afirmou neste sábado (28) que o pagamento de R$ 30 mil em dinheiro vivo pela compra de móveis do senador ocorreu de maneira legal e sem irregularidades.

A informação consta de um depoimento dado pelo antigo proprietário do imóvel ao Ministério Público do Rio de Janeiro.

Wassef afirmou que “o pagamento dos móveis ocorreu de maneira legal e de acordo com o combinado com David Macedo Neto”.

“Não houve qualquer irregularidade na operação. São inúmeras as informações das autoridades do Rio de Janeiro que não correspondem à verdade. Números errados, contas mal feitas e informações fora de contexto têm sido usadas para criar uma narrativa falsa”, disse o advogado.