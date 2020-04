Defesa Civil recebe doação de mil máscaras

A Coordenação Estadual de Defesa Civil recebeu nesta sexta-feira (3) mil máscaras de TNT. Elas serão usadas nas ações diárias do órgão, responsável por grande parte da logística de distribuição de donativos no Paraná. A entrega foi feita por voluntários da Associação Batista de Ação Social de Curitiba (Abasc) e a articulação foi realizada pela recém-criada Superintendência Geral de Ação Solidária.

Essas máscaras já entraram na rotina de 150 costureiras e cerca de 30 motoristas voluntários da rede que envolve a Abasc, a Primeira Igreja Batista de Curitiba e a empresa de confecção da Celymar Aparecida Henrique, uma das idealizadoras da ideia. Já foram feitas 3,6 mil máscaras para diversas entidades, incluindo o Hemobanco da Capital.

“Existe essa corrente global de solidariedade, principalmente em relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Começamos um projeto inicial pensando em 6 mil máscaras, mas ele vai se expandir nos próximos dias. A ideia é inspirar mais pessoas e empresas que possam ajudar”, afirma Celymar.

As máscaras são feitas pelas costureiras e recolhidas por motoristas voluntários, principalmente jovens ligados ao grupo religioso. Os cortes ficam a cargo de uma empresa parceira. A confecção dela, localizada no bairro Fanny, é a central de organização e distribuição. Uma universidade ajuda no processo de qualidade dos EPIs.

“Quando lancei o projeto a ideia era bem menor, para atender as necessidades mais urgentes. Mas recebemos pedidos de vários locais. Vamos tentar expandir o projeto para outras regiões, inclusive com outras frentes”, acrescenta a empresária.

Como ela tem uma empresa do ramo, há matéria-prima disponível para que o projeto ganhe mais corpo e possa alcançar novos rostos. Um dos próximos objetivos é fazer e lançar um tutorial sobre uso correto da máscara de TNT, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. “É simples, dá para fazer em casa para toda a família, mas é preciso atenção aos detalhes e com a forma de utilização. Vamos ajudar nesse sentido”, arremata.

