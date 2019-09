Um serviço disponibilizado pela Defesa Civil do Paraná ajuda a população a se prevenir contra desastres naturais e eventos climáticos como as fortes chuvas que atingiram a metade Leste do Estado na quarta (18) e quinta-feira (19). Desde 2017 o órgão emite alertas regionalizados com mensagens instantâneas via telefone celular – SMS. O serviço é gratuito e está disponível para os 399 municípios paranaenses. Atualmente o banco de dados conta com 469.453 usuários cadastrados.

O tenente Marcos Vidal, da Defesa Civil, explica que a chegada da mensagem às pessoas ocorre geralmente uma hora antes da ocorrência do evento, dando tempo para as pessoas se organizarem. “Com o alerta elas podem se precaver, diminuindo os impactos e o sofrimento causados pelo desastre”, afirma. “Estamos sempre revendo protocolos para que esse alerta seja cada vez mais fidedigno, que realmente ajude os paranaenses”, acrescenta.

Para receber os avisos basta enviar um SMS com o CEP de residência para o número 40199. A Defesa Civil responde a mensagem com uma confirmação do cadastro e envia alertas periódicos sobre situações que requerem atenção redobrada da população.

Os alertas meteorológicos são baseados em informações de diversas instituições, como o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), que monitora todo o País.

PLANO DE CONTINGÊNCIA – O serviço integra o Plano de Contingência Online, principal ferramenta de apoio a gestões municipais em casos de eventos climáticos severos. Também por SMS, a Defesa Civil informa áreas de atenção, locais para abrigos temporários, disponibilidade de recursos e de pessoal, ganhando agilidade na distribuição de equipamentos como lonas e telhas. O cadastramento garante ainda controle de entrega da ajuda humanitária, além de acelerar o processo de documentações referentes ao desastre.

Qualquer dúvida é só acessar a página da Defesa Civil, que disponibiliza todas as informações para o cadastro.

TV FECHADA – Além das mensagens para celulares, a Defesa Civil do Paraná disponibiliza desde maio alertas de precaução contra eventos climáticos na TV fechada. As mensagens são emitidas pelo Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd) e alertam a população contra possíveis alagamentos, deslizamentos, enxurradas e tempestades.

Os alertas passam a ser perenes sempre que houver a possibilidade de evento climático mais significativo.

O projeto foi desenvolvido pela Defesa Civil do Paraná e pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em parceria com a Anatel e a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom). As informações do Estado são disponibilizadas em tempo real para órgãos municipais e o Corpo de Bombeiros.