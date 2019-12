Até o Dia de Reis, 6 de janeiro, é possível apreciar a

decoração que se espalha por toda a cidade.

Imensas guirlandas estão sendo usadas na ambientação de locais, como o Mercado Municipal e prédios históricos, como o Palacete Wolf, o Solar do Rosário e a Igreja da Ordem. Contornos de luz foram instalados para valorizar as fachadas de edifícios, como o Palácio Garibaldi e o Farol do Saber Machado de Assis, bem como em estruturas de áreas verdes, como pontes, portais, ilhas, belvederes e oratórios do Parque Tanguá, do Passeio Público e do Bosque Alemão.

Também não faltam iluminações cênicas especiais, como as dos shoppings, as do Palácio Avenida e do Sesc Paço da Liberdade, no Centro, e a da sede da Copel, no Batel. A decoração da Família Moletta, no Umbará, é outra atração imperdível, mas que só poderá ser apreciada até o dia 30 de dezembro.

Curitiba de bolacha

Alguns espaços da cidade ainda ganharam decorações exclusivas, que também continuam até 6 de janeiro. No Bosque Alemão, no Vista Alegre, o Oratório de Bach foi transformado na Cidade do Pão de Mel e estrelas de Belém parecem flutuar no jardim do portal iluminado. Além da ambientação externa, o Oratório de Bach recebe até 6 de janeiro uma maquete de bolachas que retrata uma inusitada visita dos personagens João e Maria, conto de fadas dos Irmãos Grimm, ao Natal de Curitiba. As tradicionais calçadas de petit-pavé e as capivaras do Parque Barigui também podem ser apreciadas na Curitiba feita toda de biscoito. A maquete tem cerca de 3 metros de comprimento e 2 metros de largura.

Árvores

Mas se as estrelas de Belém, a bola de Natal gigante, as guirlandas e os contornos de luz enchem os olhos de quem visita espaços públicos da cidade, são elas que não poderiam faltar e encantam pela estrutura imponente toda iluminada ou com milhares de vasinhos de flores para torná-las “vivas”. Curitiba tem 25 árvores de Natal espalhadas por toda a cidade até 6 de janeiro.

A Prefeitura promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019 com o patrocínio dos Supermercados Condor, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Governo Federal, Electrolux, Volvo, Samar Iluminação, Servopa, Associação Comercial e Industrial de Santa Felicidade (Acisf) e ParkShoppingBarigüi.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE: https://natal.curitiba.pr.gov.br/