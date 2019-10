A Federação de Futebol do Chile divulgou comunicado que a polícia do país não deu condições para a realização de eventos esportivos nos próximos dias, em razão dos protestos políticos.

Com isso, a rodada foi cancelada.

A final da Libertadores, entre Flamengo e River Plate, está marcada para o dia 23 de novembro. A posição mais recente da Conmebol é que não está procurando um local para substituir o Estádio Nacional de Santiago(foto). O Flamengo não trabalha com a possibilidade de transferência da sede da final. Inclusive enviou o supervisor de futebol, Gabriel Skinner, para o Chile, para definir as logíticas de hospedagem e treinamentos.