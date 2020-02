Flamengo e Athletico-PR dominaram o futebol brasileiro em 2019 e, neste domingo, às 11h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, têm a chance de iniciar a temporada 2020 com mais uma taça. As equipes decidem a Supercopa, em jogo único. A competição reúne o campeão brasileiro (Fla) e o da Copa do Brasil (Furacão).