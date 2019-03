Debate sobre assédio e relacionamentos abusivos reuniu 300 mulheres

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) reuniu nesta sexta-feira (8) mais de 300 mulheres para discutir assédio em ambiente institucional e relacionamentos abusivos. O encontro fez parte da programação especial de conscientização do Dia Internacional da Mulher.

Goretti Bussolo, diretora do departamento de Garantia dos Direitos da Mulher, afirmou que a meta para os próximos anos é tirar o Paraná do terceiro lugar do ranking nacional de violência contra as mulheres. “Estamos trabalhando para diminuir o ciclo de violência com respeito, superação e desafio”, explicou.

O evento contou com um círculo de conversa com depoimentos de mulheres vítimas de violência atendidas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), com a supervisão da coordenadora Valquíria Gomes e da psicóloga da Delegacia da Mulher Rosangela Hass Gomes. O encontro ainda teve o bom humor do esquete teatral da atriz Carolina Mascarenhas e a apresentação musical de Michele Mabelle.

PROTAGONISMO – Ao agradecer a presença das mulheres, o secretário Ney Leprevost lembrou que a Sejuf é o órgão do governo do Paraná que mais possui mulheres em cargos diretivos. “São mulheres dedicadas, trabalhadoras, que fazem a diferença, como as diretoras Goretti Bussolo (Departamento de Garantia dos Direitos da Mulher), Ângela Mendonça (Departamento de Políticas da Criança, do Adolescente e do Idoso), Regina Bley (Departamento de Direitos Humanos e Cidadania) e Cláudia Silvano (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor), além de coordenadoras e servidoras”, disse.