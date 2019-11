Com o objetivo de discutir a economia e as novas frentes de trabalho Curitiba recebe nesta terça-feira (12) o evento “Economia em Debate – Perspectivas e Inovação nos Negócios”. Nesta 2ª edição, o “Meeting/Negócios e Economia” vai apontar novos caminhos da economia no cenário do empreendedorismo, trazendo nomes importantes do setor. Será no Hotel Bourbon Curitiba (Rua Cândido Lopes, 102) das 17h00 às 21h00.

O encontro tem palestras programadas com Lidia Goldenstein, Gilmar Lourenço, Heloisa Garrett, Pablo Valle, dentre outros. “O Paraná é um polo importante de novas empresas, talentos e geração de negócios. Faz muito sentido para nós apoiar e participar de um evento como esse”, ressalta Mara Poffo Wilhelm, apoiadora do Meeting.

A programação do encontro é esta: “Talk de Economia – Perspectivas econômicas frente ao futuro cenário do empreendedorismo” que tem como participantes: Lídia Goldenstein, economista, Economia Criativa (Ex – Vice Presidente da Bienal de SP); Alcides Wilhelm, advogado Tributarista e Empresarial (Wilhelm & Niels); Gilmar Lourenço, economista (Ex-Diretor Presidente Ipardes) e José Acácio Contezini – Controller e Legal Representative (Albany Internacional). A mediadora será Elisa F. Marchi – Sócia-Diretora Expertise Associados.

Já o “Talk de Inovação – Inovação Disruptiva: Como ser resiliente no mercado de tubarões” terá como participantes Pablo Valle da UFPR – Inovação 4.0 Tecnologias & Pessoas; Mara Poffo Wilhelm , Advogada Empresarial / Reestruturação (Wilhelm & Niels); Heloisa Garrett , presidente Lide PR e Leandro Johann , fundador e CEO Ateliware/ Co-fundador Pipefy e Minestore. O mediador será Giancarlo Kohler, Cofundador Ibiza Meeting & SouHub.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site https://meetingne.com/. Os ingressos custam R$ 120,00.

Heads e influencers de gigantes, em Curitiba

O grande auditório do Teatro Positivo vai receber no dia 03 de dezembro, às 19h30, o “Summit Sua Carreira 2020”, com talks de Heads e influencers das gigantes Amazon, Google e LinkedIn, que sobem ao palco para falar sobre o profissional do momento e as profissões na era digital e da inteligência artificial. É um evento jovem, disruptivo, inovador e que propõe uma visão clara sobre as estratégias para alavancar o crescimento profissional.

Este Summit voltado para Carreira tem o objetivo de apresentar as novas tendências e oportunidades do mercado de trabalho, com Heads e influencers que entendem do assunto e vivenciam a inovação.

Com realização da Neoconnection e Universidade Positivo, o Summit Sua Carreira 2020, será em formato Talk, com palestras de 20 minutos, reunindo Gil Giardelli (especialista em inovação), Daniel Cleffi (Head da Google), Erika Tabacniks (Head LinkedIn), Tais Targa (influencer LinkedIn) e Paulo Cunha (Head da Amazon). Os ingressos custam R$ 35,00 a meia-entrada e R$ 70,00 a inteira. Informações: 41 3315-0808, diskingressos.com.br ou fb.com/neoconnection4.0

Evento “Elas Homenageiam Eles”

Em solenidade realizada na quarta-feira (6), o Conselho da Mulher Empresária (CME) da Associação Comercial do Paraná (ACP), coordenado por Maria Cristina Coutinho, promoveu o evento “Elas Homenageiam Eles”, no qual foram distinguidos homens que incentivaram o empreendedorismo feminino. Um certificado alusivo à homenagem foi entregue ao jornalista Luiz Augusto Juk, colunista do “Diário Indústria & Comércio” (“DI&C”) e aos colaboradores da ACP, Eduardo Kloc, supervisor de marketing; Pedro Chagas Neto, coordenador de comunicação e Olívio Zotti, ex-superintendente da ACP. Na foto o jornalista que recebeu a láurea com os filhos Vitória Augusta Moreira Andrion Juk, Mahara Vieira Juk, Luiz Augusto Juk Junior e Yohanna Vieira Juk.

Movimento de Joias Contemporâneas

O Movimento de Joias Contemporâneas não para de crescer e ganhar representatividade. Entre os dias 21 e 23 de novembro, quinta a sábado, o Joiarte volta à galeria Design Center, no Batel, com 22 marcas participantes e um dia a mais na programação. Participam desta sexta edição: Poesy Bijoux, Rodrigo Alarcón, Tatiana Gravina, Cecília Ghilardi, Sharoni Aizental, Martti, Renata Romanó, Luciá Consalter, Colares Flor de Pano, Sig Roeder, Aurea Design Lab, LiMerxi Art, VLuxo, Ellen Piragine, Sassi Design, Helosilvia, Katheriny Mendes, Mel Bandeira, Ocléris Muzzilo, Steli Fries, Maria Ravazzani e Marcelo Novaes (RJ).

“A ida para galeria Design Center nos deu a oportunidade de ampliarmos o número de marcas participantes de forma confortável para o expositor e para o público”, conta a designer Tatiana Gravina, idealizadora do Joiarte.