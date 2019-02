De quem é o meio bilhão?

O Ministério Público de Portugal recorreu ao Tribunal Constitucional da decisão que cancelou a ordem de extradição de Raul Schmidt e arquivou o processo. Schmidt, que tem dupla cidadania, é investigado no Brasil pelo suposto pagamento de propina a ex-diretores da Petrobras e pela intermediação de mais de US$ 200 milhões – ou cerca de R$ 450 milhões, com suspeita de ter ido para mãos de muitos políticos no Brasil. O investigado foi preso em 2017 na primeira fase internacional da Operação Lava Jato.

Atropelo jurídico

O MP português argumenta que o despacho pelo arquivamento foi proferido em Habeas Corpus, sem levar em conta o mérito do caso, o que contraria a legislação portuguesa.

Bebianno e PSL

O ex-ministro Gustavo Bebianno é membro do Diretório e da Executiva nacional do PSL. Não há notícia por ora de que será expulso.

Aliás..

.. nos áudios vazados, Bebianno revelou-se um soldado raso e obediente, embora um gentleman. Mas um office boy. Ele defende, mas se humilhou mais ainda.

Petista no Governo?

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, nomeou José Luiz Martins Durço coordenador do Departamento Nacional de Trânsito do Ministério de Infraestrutura. Mas um fato chamou a atenção na triagem pela lupa da gestão. O novo comissionado do Governo Bolsonaro doou, na penúltima eleição, R$ 10.500 para candidatos do PT – Agnelo Queiroz (R$ 10.000) e Chico Vigilante (R$ 500).

Leilão do Lula

Cinquenta fotos autografadas pelo ex-presidente Lula, preso há mais de 300 dias na Polícia Federal de Curitiba, serão leiloadas em março em São Paulo. Lance mínimo de cada foto, em cor e preto & branco, tamanho 30 x 45 cm, será de R$ 1.313,00.

A de sempre

No comunicado enviado à militância, PT informa que o objetivo é de “dar visibilidade à campanha pela libertação de Lula, preso sem provas, e angariar recurso para o Instituo Lula”. Partido vai divulgar em breve o link do site oficial do leilão online.

Lamaçal

O jogo está pesado na nomeação para a Procuradoria da Agência Nacional de Mineração. Muita gente poderosa não quer no cargo o servidor Mauricyo Correia, lotado no Ministério de Minas e Energia. E tantos outros não querem que a situação mude. Enquanto isso a lama da Vale e Samarco atropela a tramitação de punições.

Cabos eleitorais

Ministros vão fazer apelos aos prefeitos para que apoiem a tramitação e aprovação da reforma da Previdência no Congresso. Dirão que, se aprovadas as mudanças nas alterações nas regras da aposentadoria, a União terá mais recursos a longo prazo para aumentar os investimentos em áreas essenciais dos municípios. Prefeitos têm poder sobre o Congresso: são os melhores cabos eleitorais dos parlamentares.

Carroças x animais

As carroças puxadas por animais podem estar com os dias contados. Segundo mais votado no Estado, o deputado federal Célio Studart (PV-CE) apresentou projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para proibir veículos de tração animal em área urbana. O objetivo é proteger os animais de uma atividade que provoca sofrimento.

Só na bateria

Catadores de materiais recicláveis e ‘freteiros’ de mudanças teriam como opção o uso de veículo de propulsão humana ou tração elétrica. Como vereador em Fortaleza, o agora deputado liderou a apresentação de propostas na área de defesa animal.

Reconhecimento

O Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral do TSE, que permitiu a mais de 380 mil brasileiros com deficiência participar das eleições, receberá amanhã o prêmio Zero Project, da Fundação Essl, da Áustria. O programa foi criado pelo advogado e ex-ministro do TSE Joelson Costa Dias, que hoje preside a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência do IAB.

Freio

E o fechamento da fábrica da Ford no ABC paulista, hein? America First. É o tipo de aliança que o amigão Donald Trump faz com o novo governo.

