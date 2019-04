Entre as tendências do setor de bijuterias para primavera verão 2020, como aponta a consultora e professora Cris Gurgel, está a Gypset Hype, caracterizada por uma nostalgia dos anos 70, ilustrada pelo artesanato e de onde resultam peças com macramê, franjas, couro, patchwork, crochê, tricô, penas, plumas, conchas, caramujos e miçangas.

Mesmo um olhar menos atento pelo salão de negócios do Minas Trend logo se percebe predominância dessa tendência. E um estande que bem caracteriza o estilo tem o significativo nome de Índias do Brasil marca de Juiz de Fora-MG, no mercado há uma dúzia de ano, mas pela primeira vez presente na importante semana de moda mineira.

Índias do Brasil cria e fabrica bijuterias e acessórios, produzidas pelas mãos de artesãs. De matéria-prima, vale-se de elementos da natureza brasileira, como pedras, penas, palhas – “sem afetar o meio ambiente”, proclama.

Por sua brasilidade, a marca atende todo o território nacional, mas também outros países por meio do e-commerce. Brinco de madeira com penas, brinco madeira com correntes e cristais, brinco de metal com penas e miçangas, enfim, mix de materiais e de artesania.

De resto, ao final da 24ª edição do Minas Trend, que reuniu 187 expositores de vestuário, têxtil, bolsas, calçados, joias e bijuterias, Manoel Bernardes, presidente do Sindijoias-Ajomig, saudou a ótima organização, o conceito estético do evento e o bom mix de empresas de sua área. E manifestou “certeza de bons resultados para o setor”.