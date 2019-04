A população brasileira deveria exercer um papel muito mais crítico em relação ao trabalho dos agentes públicos. Estar atenta a todas as medidas adotadas, cobrar o que ainda não foi feito, manifestar pacificamente as críticas e acompanhar os gastos públicos são obrigações básicas do povo. Aliás, se essa última tarefa fosse desempenhada assiduamente pelos eleitores, muitos desvios de verba seriam evitados com o passar do tempo. Mas, infelizmente, não há uma busca de informações por parte da maioria da população no sentido de descobrir o que está sendo feito com o dinheiro arrecadado por meio dos impostos. Com isso, a prática do “Caixa Dois” é comum neste país.

A realização de grandes empreendimentos, como usinas e plataformas de petróleo, deixa os cidadãos mais conscientes preocupados com a administração do dinheiro público gasto. O fiscal mais interessado em acompanhar essas despesas deve ser o povo. Os Tribunais de Conta – tanto o federal como os estaduais – precisam trabalhar em conjunto com a sociedade, divulgando todos os números dos gastos. A transparência deveria ser o principal elemento no relacionamento entre o governo e as pessoas.