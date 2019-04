O Outback Steakhouse está prestes a abrir as portas de mais uma unidade da marca em Curitiba, mais precisamente no Shopping Mueller. E quem assume a operação do novo restaurante da companhia – a terceira na capital paranaense e quarta no Paraná – é a curitibana Joice Casini.

Presente no time há dez anos, a nova sócia proprietária do Outback iniciou suas atividades no restaurante do Shopping Curitiba como bartender quando viu, em um jornal, o anúncio de contratação. “Só me cadastrei no processo seletivo quando uma prima afirmou que este parecia ser o melhor restaurante para trabalhar”, lembra Joice. “E era”, afirma. Ao longo de uma década, o carinho pela marca de inspiração australiana só cresceu, assim como sua experiência profissional. De bartender, passou a ocupar cargos como treinadora de bar, treinadora de inauguração, coordenadora de plantão, assistente de gerente e gerente de serviços.

Dentre tantos momentos incríveis nessa trajetória, a nova sócia proprietária do Outback enfatiza uma: ela participou de um pedido de casamento em que toda a família se envolveu para fazer uma surpresa à futura noiva. “Me senti, de certa forma, parte dessa história linda. E isso quem me proporcionou foi o Outback”, sorri.

Em 2019, quando o anuncio da nova unidade do Outback se tornou oficial, Joice foi convidada a assumir o novo restaurante e ela já tem planos: “o plano de carreira no Outback é bastante claro e concreto. Sempre soube onde poderia chegar, mas confesso que nunca me imaginei como sócia. Fui suprindo as necessidades do restaurante e crescendo profissionalmente. Sempre fui reconhecida pelo meu bom trabalho. Cada fase me apresentou um desafio que me levou ao maior deles até agora: ser gestora de uma nova unidade. Espero desempenhar um excelente trabalho e retribuir a confiança que a empresa e meus líderes depositaram em mim”, almeja.

Atualmente, 85% dos sócios-proprietários do Outback Steakhouse no Brasil vêm da operação, ou seja, começaram suas carreiras na cozinha ou no salão do restaurante.