Proporcionar um novo jeito de morar, com mais qualidade, segurança e conforto. Com este conceito, a DBX Incorporadora, uma empresa do Grupo D. Borcath, em parceria com a Incorporadora e Construtora Fontanive, lançam seu novo empreendimento, o New Life, que promete revitalizar a região central de Curitiba (PR). Localizado na Av. Visconde de Guarapuava, esquina com Lourenço Pinto, o imóvel tem 24 andares, com apartamentos entre 28 e 34 metros quadrados. O valor inicial será a partir de 163 mil e opções com financiamento direto com a construtora.

Com entrega prevista para o ano de 2022, o New Life foi projetado para ser moderno e com áreas comuns que atendem todas às necessidades do público-alvo, como coworking, academia, cobertura com espaço gourmet, lavanderia, salão de festas e bicicletário. O imóvel também está em uma região privilegiada, com transporte público, shoppings, universidades, supermercados, entre outros.

Os imóveis compactos têm a grande vantagem de terem um valor atrativo, sendo um excelente investimento para quem quer construir um patrimônio com maior liquidez ou, até mesmo, para quem pretende morar próximo de mais comodidades, explica Douglas Borcath Filho, diretor da DBX. Geralmente, estes imóveis têm melhor localização e outras funcionalidades acessíveis, como centros comerciais, supermercados, entre outros. “Apartamentos de um dormitório são mais fáceis também de rentabilizar por meio de locação, utilizando aplicativos como o Shortstay, Booking.com e Airbnb”, explica.

De acordo com o índice FipeZap, desde 2012 a venda de imóveis de um dormitório cresceu mais de 35%, enquanto o de locação, desde 2014, aumentou em 33%. Em grandes centros urbanos, como Nova Iorque, Londres e Tóquio, os apartamentos compactos são muito comuns. De acordo com estudo realizado pela Datastore, a tendência de apartamentos menores não vale apenas para as faixas de baixa renda. São muitos os fatores que contribuíram para esta mudança no comportamento do consumidor, e algumas delas são o crescimento da mulher no mercado de trabalho, as famílias estão cada vez menores e a vida digital faz com que a circulação de pessoas dentro dos ambientes da casa diminua. Ainda, as pessoas querem investir em outras experiências como, por exemplo, viajar e conhecer outros lugares.

Arte de rua para valorizar a região

E para promover o lançamento do New Life, os empreendedores vão mudar um pouco a paisagem da região. Para valorizar e transformar a área, as empresas convidaram o grafiteiro Thiago Pessoa, mais conhecido como Ceará.

Ceará é responsável por dois tapumes, que vão ficar na frente da obra, e a ação tem o objetivo de valorizar a região, deixando mais jovem e moderna. “Escolhemos fazer um grafite pois sabemos que a arte no local combina com a proposta do empreendimento, com o conceito de liberdade e de soltar das amarras que vivemos e não nos permite viver a vida ao máximo, é uma nova vida”, afirma Mariana Fontanive, diretora comercial da Fontanive.

Inspirado na leveza, na alegria e na diversidade, Ceará levou 90 horas para compor a obra e utilizou tons de azul e amarelo, trazendo em destaque a figura de um rosto em preto e branco. Além disso, no local dos tapumes, fica localizada uma antiga casa, construída nos tempos que as ferrovias cortavam o Centro, e será restaurada pelas empresas, compondo parte da fachada do novo empreendimento, hoje funciona o plantão de vendas do empreendimento.

Sobre a D. Borcath

O Grupo D. Borcath iniciou sua trajetória no mercado imobiliário há 43 anos em Curitiba. De lá para cá, todos os empreendimentos foram concluídos com grande sucesso, se tornando negócios sólidos e seguros, como o Grand Hotel Rayon e a linha corporativa Opus One. Os empreendimentos da D. Borcath visam a sustentabilidade e a evolução urbana, contribuindo para a modernização da arquitetura da cidade e melhoria na qualidade de vida das pessoas. www.dborcath.com.br

Sobre a Fontanive

Desde 1984, a Fontanive já construiu mais de 1 milhão de metros quadrados. Obras bem executadas, sempre com tecnologia de ponta e prazos cumpridos rigorosamente são os atributos de uma construtora moderna, com foco no prisma humano das cidades e investe no desenvolvimento de empreendimentos que atendem aquilo que os moradores realmente desejam. www.fontanive.com.br