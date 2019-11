A marca italiana Davines, dedicada a produtos ecossustentáveis, apresenta uma novidade que já está disponível em Curitiba: a linha The Circle Chronicles, um cosmético capilar de desempenho imediato, embalado em doses de 50ml para facilitar o transporte na bolsa ou mochila.

São cinco máscaras para cabelo e couro cabeludo com diferentes fragrâncias e cores, formuladas com ingredientes de origem natural, como argilas, carvão vegetal (de bambu, por exemplo) e óleos vegetais. Cada máscara é dedicada para um momento ou necessidade.

The Spotlight Circle forma uma máscara branca cremosa que traz luminosidade instantânea e realça a cor. Já The Quick Fix Circle remove as impurezas em apenas três minutos, deixa os fios macios e luminosos. Se o cabelo está frágil e danificado, a opção é Renaissance Circle, dotado da nutritiva manteiga de babaçu e argila amarela. The Wake Up Circle é uma máscara de cor violeta para recuperar fios estressados. Para remover a poluição atmosférica, The Purity Circle é uma máscara negra enriquecida com matcha, polifenóis e carvão de bambu.