Na agenda desta tarde hoje no seu gabinete do Palácio Iguaçu em Curitiba, sexta-feira 20/9, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, recebeu visita da comitiva da Província de Hainan – China, liderada pelo vice-presidente do Comitê da Conferência Popular Consultiva Política da província, Li Guoliang.

A informação foi publicada há pouco em redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. De acordo com a nota e as fotos, Piana diz: “Tive a oportunidade de conversar longamente com os membros da delegação sobre vários temas de parceria, como em relação à agricultura e sua cadeia produtiva, além das questões relacionadas à infraestrutura: aeroportos, energia, ferrovias, portos e rodovias”.



Paraná e Hainan são estados-irmãos. Em 2020, completarão dez anos dessa irmandade. “Pudemos, então, também alinhar ações de parceria econômica e cultural como forma de registrar a data”, destacou Piana, que em nome do governo do Paraná, gestão Carlos Massa Ratinho Junior, recepcionou a comitiva da China.

Participaram da reunião o diretor-geral da Secretaria da Agricultura, Rubens Ernesto, e o diretor do Departamento Econômico Rural da pasta, Salatiel Turra.

Com informações da assessoria. Fotos fb e instagram.com/darcipiana/