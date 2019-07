Acontece hoje (30), nesta tarde de terça-feira, no teatro do Sesc-PR/Fecomércio, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o ‘São José Solar Energy’.

O fórum que vai apresentar palestras e abordar o potencial e oportunidades da fonte solar no Brasil e no Paraná além dos benefícios das fontes renováveis de energia para a indústria e comércio, conta com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio Pr, autoridades, líderes da indústria, comércio, turismo e a apresentação de especialistas do setor.

A iniciativa responde a meta de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), assinada em 2015 por líderes mundiais, e coloca o município na liderança em prol da inovação tecnológica.

Promovido pela Prefeitura de São José dos Pinhais através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo – Sictur, o evento recebe apoio da COPEL, da Associação Comercial do Paraná (ACP), da TECPAR, da Fecomércio/PR além do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e da Associação Comercial, Industrial, Agrícola e de Prestação de Serviços – ACIAP, que também apoiam o fórum.

O evento é gratuito, e direcionado às empresas.

