O vice-governador Darci Piana que também é economista, presidente da Fecomércio PR e Sebrae PR, participa nesta terça (23), a partir das 8h, na FIEP em Curitiba, da segunda edição realizada no Paraná do Fórum Mitos & Fatos 2019: A Reforma Tributária.

Grandes nomes do cenário político, econômico estão confirmados para debater assuntos relevantes para o futuro do país:

Felipe Salto, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal;

Vanessa Rahal Canado, diretora do Centro de Cidadania Fiscal;

Luiz Carlos Hauly, economista e político brasileiro;

Marco Aurelio Greco, Jurista;

Edson Campagnolo, Presidente Sistema Fiep;

Paulo César Nauiack, 2° Vice-Presidente Fecomércio;

Gilberto Luiz do Amaral, Presidente do Conselho Superior e Coordenador de estudos do IBPT;

Rene Garcia Jr, Secretário da Fazenda do Paraná;

Décio Padilha, Secretário da fazenda de Pernambuco;

Dyogo Oliveira, Ex-ministro do planejamento;

e Paulo Eli, Secretário da Fazenda de Santa Catarina.

Cerca de 200 empresários, especialistas e formadores de opinião devem comentar sobre os temas: “Qual a reforma tributária que o Brasil precisa?”, “O que muda para as empresas?” e “Os impactos da reforma sobre os Estados”, com transmissão, pelo Youtube da Jovem Pan São Paulo.

O evento é promovido pelo Grupo Jovem Pan, Grupo RIC, e tem o patrocínio e apoio da FIEP, BRDE, OCEPAR e Casillo Advogados.

Com informações da assessoria