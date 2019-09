Terminou há pouco, nesta noite de quinta-feira 19, a cerimônia de entrega das medalhes da Ordem Municipal da Luz dos Pinhais de Curitiba. O vice-governador do Paraná, Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR, junto de autoridades e instituições foram homenageados pelo prefeito Rafael Greca, por suas contribuições à cidade Curitiba.

O evento teve início as 19h, no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem. Entre os homenageados, estão o senador Oriovisto Guimarães, cônsul geral do Japão em Curitiba Hajime Kimura e padre Reginaldo Manzotti.

Trata-se da maior condecoração municipal, representando compromisso com o desenvolvimento da capital.

Confira a lista completa dos homenageados:

ABRAPCH – Associação Brasileira de PCHs e CGHs

Adalberto Jorge Xisto Pereira, desembargador

Anderson Rodrigues dos Santos, paratleta

Barbara Domingos, ginasta

Camerata Antiqua de Curitiba

Carlos Roberto Massa (Ratinho), comunicador e empresário

Coronel Péricles de Matos, comandante-geral da Polícia Militar do Paraná

Daniel Silva, paratleta

Daniel Pimentel Slaviero, presidente da Copel

Darci Piana, empresário e vice-governador do Paraná

Enrique Iglesias, ex-presidente do BID

Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva

Fábio Ermírio de Moraes, empresário

Giovani Gionédis, advogado

Hajime Kimura, cônsul-geral do Japão em Curitiba

Isaías Pereira da Silva, maestro

Jacson Fressatto, analista de sistemas inovador

Jaime Lerner, arquiteto e urbanista, ex-governador do Paraná

Joeci Machado Camargo, desembargadora

Lucia Casillo, produtora cultural

Luiz Ernesto Meyer Pereira, produtor cultural

Marcos Francisco Bodanese, empresário

Maurício Noronha e Rodrigo Brenner, designers

Odgar Nunes Cardoso, superintendente da Defesa Social

Oriovisto Guimarães, senador

Padre Reginaldo Manzotti

Paulo Eduardo Martins, deputado federal

Pedro Lupion, deputado federal

Raffaele Festa, cônsul-geral da Itália em Curitiba

Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, desembargadora

Reverendo Roberto Brasileiro Silva, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB)

Rodolfo Doubek Filho, arquiteto, urbanista e paisagista

Sérgio Ferro Pereira, artista plástico

Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública

Vitor Tavares, paratleta

O ministro Sergio Moro e o ex-presidente do BID (Bando Interamericano de Desenvolvimento), Enrique Iglesias, receberão suas condecorações em data a ser definida.

Com informações e fotos da assessoria