Segurança rodoviária foi o tema estabelecido da conversa na segunda-feira (12) no Workshop Rodoviário do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), em Curitiba.

Cerca de 300 pessoas, entre especialistas de universidades, profissionais da área de segurança pública, gestores de órgãos públicos estaduais e federais, representantes de organizações envolvidas com a questão, incluindo servidores do DER/PR e suas regionais, engenheiros de empresas privadas, estudantes e professores universitários.

Presente no evento, o vice-governador do Paraná, Darci Piana destacou a importância do tema. “Os acidentes de trânsito em todo o Brasil geram um custo extraordinário para os governos e um peso terrível para as famílias. Precisamos de uma mudança de conceito quanto ao trânsito. Não há respeito às regras, tanto da parte de pedestres quanto de motoristas. Isso precisa mudar e só vamos ver isso acontecer com eventos desse em todo lugar”, afirmou Piana.

“O governo Ratinho Junior tem como uma de suas prioridades a infraestrutura. Colocamos um novo rumo no setor, seguindo normas de compliance e priorizando a transparência, e estamos fazendo investimentos, como o Banco de Projetos que vamos lançar em breve, possivelmente a maior iniciativa de projetos executivos de engenharia de todo o Brasil”, disse o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

O evento de abertura contou com palestra de Valter Casimiro Silveira, secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. Ele lembrou que o orçamento atual não deve dar conta da manutenção da malha rodoviária federal. “Será necessário otimizar os investimentos públicos e ampliar os investimentos privados na infraestrutura”, disse ele.

Silveira já foi ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil e diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A programação da segunda-feira incluiu, ainda, palestras da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, DER/PR, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e um painel sobre a redução de acidentes fatais em rodovias.

O Workshop Rodoviário do DER/PR continua hoje (13). Todas as atividades estão sendo realizadas no auditório da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba.

