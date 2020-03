Damares pede ajuda e orienta as igrejas para enfrentar o coronavírus

Após se reunir com representantes da CNBB e de igrejas evangélicas, a ministra Damares Alves pediu auxilio para tratar do avanço do novo coronavírus no Brasil.

De acordo com O Antagonista a ministra pediu aos líderes religiosos que cancelem os grandes eventos.

Damares solicitou também que diminuam o número de missas e cultos, quando ocorrerem, que sejam, de preferência, em locais abertos, que seja respeitada uma certa distância entre os fiéis e que sejam incentivadas a higiene pessoal e dos templos.

A ministra também destacou o cuidado especial com os idosos, as comunidades indígenas e terapêuticas.

Além disso, Damares pediu o apoio das igrejas católicas e evangélicas para a campanha de vacinação da gripe comum, antecipada para 23 de março. O Ministério da Saúde quer, com isso, evitar que a população confunda as doenças, além de diminuir a procura por unidades de saúde.

Participaram do encontro dom Joel Amado, secretário-geral da CNBB; Ronaldo Fonseca, da Assembleia de Deus; Roberto de Lucena, da Igreja Brasil para Cristo; Jefferson Campos, da Igreja Quadrangular; Evandro Garla, da Igreja Universal; Eduardo Santos, da Igreja Internacional da Graça; Renato Alves, da Igreja Renascer; Bispo Alves, da Sara Nossa Terra; Bispo Renato, da Renascer para Cristo.

O núncio apostólico no Brasil, dom Giovanni d’Aniello, era esperado, como registramos mais cedo, mas não compareceu.