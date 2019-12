Procuradores da Lava Jato reagiram nesta segunda-feira (16) contra as declarações do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, de que a operação “destruiu empresas” e de que há falta de transparência no Ministério Público.

O chefe da força-tarefa em Curitiba, Deltan Dallagnol, chamou a fala de Toffoli de “irresponsabilidade”. O procurador Roberson Pozzobon, também integrante do grupo, chegou a questionar as declarações relembrando a instauração de inquérito polêmico sobre fake news por parte do presidente do Supremo.

“Dizer que a Lava Jato quebrou empresas é uma irresponsabilidade”, afirmou Deltan em sua conta no Twitter.

“É fechar os olhos para a crise econômica relacionada a fatores que incluem incompetência, má gestão e corrupção”, completou, listando a seguir outros argumentos, como a recuperação “por meio dos acordos de mais de R$ 14 bilhões para os cofres públicos, algo inédito na história”.

“A Lava Jato não ‘destruiu’ empresa nenhuma. Descobriu graves ilícitos praticados por empresas e as responsabilizou, nos termos da lei. A outra opção seria não investigar ou não responsabilizar. Isso a Lava Jato não fez”, afirmou.