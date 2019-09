Ponta Grossa vai receber mais um investimento. A DAF, montadora de caminhões do grupo Paccar, que já possui fábrica na cidade dos Campos Gerais, chegou a um acordo com o Governo do Estado, via Programa Paraná Competitivo, para ampliar a área construída. A montadora vai erguer um centro de distribuição de peças de 15 mil metros quadrados, vizinho à planta atual.

O empreendimento terá incentivos e o acordo foi fechado nesta terça-feira (24) em reunião do governador Carlos Massa Ratinho Junior e representantes, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O valor do investimento será detalhado nas próximas semanas.

Atualmente a empresa conta com 500 colaboradores diretos. “Ponta Grossa vive um grande momento, com diversas empresas querendo se instalar na cidade. Tudo isso ajuda a consolidar o Paraná como um grande hub logístico da América do Sul”, afirmou Ratinho Junior. “Estamos muito felizes com Ponta Grossa e com o Paraná”, afirmou o mexicano Carlos Ayala, presidente da DAF no Brasil.

Além do novo polo distribuidor, a empresa começou a operar no Brasil com o Paccar Financial, braço financeiro do grupo detentor das marcas DAF, Kenworth e Petebilt. Com aporte de R$ 400 milhões, a instituição oferece financiamentos nas modalidades de CDC para clientes finais e linhas de crédito para estoque de revendedores DAF.

“A DAF acredita no Paraná e no Brasil, com uma visão de médio e longo prazos. Isso é um marco para o nosso Estado”, ressaltou Eduardo Bekin, presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, o órgão responsável por gerenciar o programa de crédito Paraná Competitivo.

A modalidade de leasing para consumidores e capital de giro para concessionárias estarão disponíveis a partir de 2020. Em 2018, a instituição financiou 24% das vendas de todas as marcas do grupo, consolidando um portfólio de mais de 198 mil caminhões e carretas e ativos totais de US$ 14,4 bilhões.

A unidade paranaense começou a ser construída em 2011 e entrou em atividade em 2013. Foi a primeira fábrica da marca fora da Europa e uma das mais modernas do mundo. A Paccar, controladora da DAF, investiu US$ 200 milhões na fábrica do Paraná. A empresa também investiu, no ano passado, R$ 60 milhões para a implantação de uma linha de montagem de motores na fábrica de Ponta Grossa.

Participaram da reunião o secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística); o líder do Governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri; o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Douglas Taques Fonseca; Wilson de Oliveira, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa, além de dirigentes da DAF.