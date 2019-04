A incorporadora que já entregou mais de 100 empreendimentos deve finalizar 2019 com oito obras em andamento

Patrícia Vieira

O Grupo D. Borcath, que atua há mais de 40 anos no mercado imobiliário curitibano, nos segmentos residenciais, comerciais e Built to Suit, e já entregou mais de 100 empreendimentos na capital, busca acompanhar as inovações do mercado e desenvolver soluções adequadas ao estilo de vida moderno. Atualmente, a incorporadora que está com quatro obras em andamento e vai lançar mais quatro neste trimestre foca em apartamentos compactos, modernos e sustentáveis.

Superada a crise do setor, vivida nos últimos anos, a D. Borcath vê o futuro do mercado imobiliário com otimismo e visa crescimento de 20% em 2019, comparado com o resultado do ano passado.

DI&C: Atuando há quase 50 anos no mercado imobiliário, como a Incorporadora D. Borcath tem acompanhado as mudanças do setor?

Borcath Filho: A D.Borcath trabalha ao lado do cliente, acompanhando as inovações no mercado imobiliário, no âmbito nacional. Busca inovar na criação de apartamentos compactos que atenda as necessidades, cada vez mais exigentes, dos clientes. Os produtos desenvolvidos são especiais, buscando soluções ao estilo de vida moderno de uma geração com comportamento e consumo atuais. Nos últimos anos, a D. Borcath desenvolveu a habilidade de transformar um simples terreno em um projeto que envolva moradia, trabalho e geração de renda.

DI&C: Quantos empreendimentos a D. Borcath já entregou no Paraná?

Borcath Filho: Já entregamos em torno de 100 empreendimentos na capital paranaense.

DI&C: Quais os projetos de maior destaque realizados pela D. Borcath?

Borcath Filho: Além da expertise no ramo hoteleiro, os projetos de maior destaque realizados pela empresa nos últimos 10 anos, foram às linhas Easy Life para os residenciais compactos e a linha Opus One para os comerciais.

DI&C: Quantas obras estão em andamento no Paraná?

Borcath Filho: No momento temos em andamento 4 obras e iniciando mais 4 no próximo trimestre. Até o final de 2019, estaremos com 8 obras em andamento.

DI&C: A D. Borcath irá lançar o Eco Medical Center – projeto médico pioneiro no Paraná com especialistas autônomos e startups. Quais os diferenciais desse empreendimento?

Borcath Filho: O Eco Medical Center se destaca no mercado nacional, por ser além de um Centro Médico formado por profissionais extremamente qualificados, ter as facilidades de o usuário poder realizar todas as consultas e exames em um único local, sem necessitar deslocamentos. Ele será gerido pela empresa BF Medical Facilities, que é a associação entre os empresários curitibanos João Luiz Garcia de Faria e Douglas Borcath Filho. O modelo surgiu para tornar viável e administrável o empreendimento do porte do Eco Medical Center, que necessita de todos os recursos para atender investidores, médicos e pacientes.

DI&C: A construção civil é uma das grandes geradoras de resíduos, como a D. Borcath trata essa questão? A empresa possui projetos de responsabilidade socioambiental? Como funcionam?

Borcath Filho: Com certeza, pensamos sempre em evitar desperdícios e reduzir o consumo, além da preservação ambiental. Um exemplo é o empreendimento Opus One Ecoville, que em sua implantação foi preservado um bosque nativo importante para a cidade. No Opus One Cabral, fizemos o subsolo em desnível, o que reduziu a necessidade de execução de rampas, aumentando o número de vagas e diminuindo a necessidade de execução de 1 subsolo. Com isso, reduzimos a escavação em aproximadamente 1000m3 de terra. Em todas as obras residenciais, a D.Borcath entrega junto com o sistema de aquecimento de água, um sistema de geração de água quente solar. O que reduz significativamente a conta de gás e ajuda consideravelmente o meio ambiente. Uma outra questão importante social, é a inclusão de academias ao ar livre no Easy Life Brigadeiro Franco, que além de fomentar a prática esportiva sociabiliza os moradores do condomínio. Os edifícios Easy Life Brigadeiro e Easy Life José de Alencar contam ainda com uma lavanderia equipada com máquinas industriais que diminuem o consumo de energia elétrica bem como o tempo de lavagem e secagem das roupas. Por ter o conceito de sustentabilidade muito enraizado, a D.Borcath há muitos anos, vem entregando lâmpadas de LED em suas áreas comuns, o que reduz significativamente o consumo de energia.

DI&C: Após alguns anos de mercado aquecido, em 2013 o setor de construção civil começou a entrar em declínio, sendo um dos mais atingidos pela crise econômica vigente no Brasil. Como a D. Borcath enfrentou o apogeu e o declínio do setor em menos de uma década? Pode-se dizer que a crise já passou?

Borcath Filho: Esse foi um período de cautela. Poucos lançamentos e produtos bem conceituados em regiões estratégicas da cidade. Atravessamos esse momento com segurança, produtos com liquidez e atrativos para nossos investidores. Acreditamos que a crise tenha ficado para trás e, temos que levar adiante os aprendizados com esse momento que nosso mercado passou, sempre buscando inovações aos novos comportamentos do consumidor, para que o crescimento do mercado retorne gradativamente.

DI&C: Qual a expectativa de faturamento da Incorporadora D. Borcath para 2019?

Borcath Filho: A expectativa de faturamento da empresa para este ano é de aproximadamente 20% acima do faturamento de 2018.

DI&C: Quais os principais projetos da Incorporadora D. Borcath para os próximos anos?

Borcath Filho: Nossos projetos incluem o lançamento de empreendimentos que estamos desenvolvendo em nosso landbank atual, sempre buscando novas oportunidades nas regiões de maiores liquidez.

Perfil

Fundação: 1976

Área de atuação: Incorporação

Local de atuação: Curitiba e região metropolitana

Localização: Al. Dr. Carlos de Carvalho, 417, 26º andar, Centro

Proprietários ou acionistas: Douglas H. Borcath e Douglas H. Borcath Filho

Funcionários: 20

Projeção de crescimento para 2019: 20%

História/resumo:

O Grupo D. Borcath iniciou sua trajetória no mercado imobiliário há quase 50 anos em Curitiba. De lá para cá, atua como uma das principais incorporadoras do mercado curitibano, nos segmentos residenciais, comerciais e Built to Suit. Todos os empreendimentos foram concluídos com grande sucesso, tornando-se um solido e seguro negócio, como o Grand Hotel Rayon e a linha Easy Life e Opus One. À frente da D. Borcath está Douglas Borcath Filho, que segue à risca os princípios e valores da D.Borcath, que sempre tratou o mercado imobiliário de forma profissional e com muito respeito aos clientes, fornecedores e parceiros. Os produtos da D.Borcath são voltados aos apartamentos compactos, modernos e sustentáveis.