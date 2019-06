Morar bem e fazer o bem fazem parte do DNA da D. Borcath. Por isso, desde abril a incorporadora promove três campanhas solidárias entre seus colaboradores e público em geral, visando arrecadar tampinhas de plástico, lacres de latas de alumínio e agasalhos. A ação segue até o final do mês de junho. “Sempre apoiamos iniciativas assim, que nos permitem ajudar o próximo”, revela Douglas Borcath Filho, diretor da D. Borcath.

As tampinhas de plástico serão destinadas ao Curitiba Eco Pet – projeto que reverte a venda do material para o pagamento de castrações em animais de rua. Os lacres das latas de alumínio seguem para o Hospital Erasto Gaertner, onde a Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza a troca do material por cadeiras de rodas (com 100 kg de lacres, é possível comprar uma cadeira de rodas, que custa R$ 250). Já os agasalhos serão doados ao Pequeno Cotolengo.

As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, na sede da D. Borcath, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 – 26 andar. Informações pelo (41) 3072-8900. www.dborcath.com.br