De acordo com a Lei nº 13.639, de 26/3/2018, que cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e os Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas, tecnólogos desvinculam-se dos conselhos de engenharia, como o CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo).

O Curso de Graduação em Tecnologia em Radiologia, por exemplo, tem como objetivo formar profissionais com habilidades para atuarem em serviços radiológicos de clínicas e hospitais, diretamente com equipes multiprofissionais e pacientes. O tecnólogo em Radiologia é responsável pela execução das técnicas: radiológicas, no setor de diagnóstico; radioterápicas, no setor de terapia; radioisotópicas, no setor de radioisótopos.

Atua também no setor industrial e de medicina nuclear. O profissional pode ainda gerenciar os serviços e procedimentos radiológicos, atuando conforme as normas de biossegurança e radioproteção em clínicas de radiodiagnóstico, hospitais, policlínicas, laboratórios, indústrias, fabricantes e distribuidores de equipamentos hospitalares.

Os tecnólogos em Radiologia estão vinculados ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER), que, criado em 4/6/1987, normatiza, habilita e fiscaliza o exercício das técnicas radiológicas no Brasil.

Já o Curso de Graduação em Tecnologia em Sistemas Biomédicos forma profissionais com habilidades para projetar e realizar a manutenção de aparelhos médico-hospitalares e desenvolver a aptidão para a prática de metodologia analítica e assessoria da administração no planejamento de laboratórios, tanto nas condições de instalação de equipamentos quanto na manutenção preventiva.

O tecnólogo em Sistemas Biomédicos é responsável por planejar, gerenciar, implantar e manter equipamentos clínicos e médico-hospitalares; supervisionar e coordenar equipes de manutenção e otimização do uso de equipamentos eletromédicos; assessorar a aquisição, executar a instalação, capacitar usuários de equipamentos e sistemas biomédicos; e participar de equipes de pesquisa aplicada.

Além disso, o tecnólogo em Sistemas Biomédicos pode implantar e controlar normas de segurança dos equipamentos nos serviços de saúde, atuando em hospitais, policlínicas, laboratórios, fabricantes e distribuidoras de equipamentos hospitalares.

Por força da aplicação da Lei 13.639/2018, os técnicos industriais estão desvinculados do Sistema Confea/Crea. Assim, os Creas estão, por exemplo, impedidos de emitir documentos de qualquer natureza para esses profissionais.

Cabe assinalar que a regulamentação e a fiscalização do exercício profissional de todos os técnicos industriais do estado de São Paulo passam, então, a ser uma atribuição do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, uma vez que ainda não existe órgão regional correspondente para essa finalidade.

Homero José Farias e Melo é Diretor dos Cursos de Tecnologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.