Foi um ano especial para a ginasta Bárbara Domingos, de 19 anos. E que foi coroado na última terça-feira com o Prêmio Brasil Olímpico de Melhor atleta da Ginástica Rítmica do país. A premiação é feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Não para menos. A ginasta, que treina no Clube Agir, no Capão da Imbuia, e tem o apoio da Prefeitura, por meio do Programa de Incentivo ao Esporte, colecionou pódios e resultados expressivos este ano.

Entre eles, a medalha de prata medalhas nos Jogos Pan-Americano de Lima (Peru), na prova de fita, e o melhor resultado da história da ginástica rítmica em mundiais, com a 31º colocação na disputa individual no Mundial de Baku. la também conquistou uma medalha de ouro, duas pratas e dois bronzes no Campeonato Sul-Americano de Bogotá (Colômbia). “É uma coroação do trabalho de um trabalho bem feito. Nos sentimos premiadas ao vê-la receber o Prêmio Brasil Olímpico”, fala a coordenadora técnica e técnia do Clube Agir, Márcia Cristiane Moura Naves.

O clube tem uma equipe de 32 ginastas e uma escolinha com 110 meninas. No grupo, outras garotas também conquistaram resultados expressivos em competições internacionais – Sul-americanos, Panamericanos e Mundiais – em suas categorias. “Nos incentiva a seguir neste caminho.