A dupla formada pela atleta curitibana Isabela Antonietto de Abreu e a pernambucana Priscila Oliveira conquistou, na segunda-feira (29/7), uma medalha inédita para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, que estão sendo disputados em Lima, Peru. As duas conquistaram o bronze na prova de revezamento feminino do pentatlo moderno.

A competição durou mais de 4 horas no campus da Escola Militar de Chorrilos, em Lima. O Brasil ficou com 1.294 pontos, atrás somente dos Estados Unidos e Cuba. O pentatlo moderno envolve esgrima, natação, hipismo, corrida e tiro esportivo.

Isabela Antonietto de Abreu treina na capital paranaense no Colégio Militar de Curitiba, no bairro Tarumã, e recebe apoio da Prefeitura por meio do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, coordenado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).