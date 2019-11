Os campeões olímpicos Bernardinho, Tandara e Valeskinha se encontram nesta terça-feira, dia 12, na estreia da Superliga Feminina. O jogo entre Curitiba Vôlei e SESC-RJ marca a estreia das equipes na temporada 2019/2020. Além disso, a levantadora colombiana medalhista de prata do Pan Americano de Lima, Maria Alejandra, estará em quadra pelo time da casa.

Esta é a segunda temporada do Curitiba Vôlei. Na primeira edição (2018/2019), mesmo estreante, chegou aos playoffs, sendo eliminado pelo Minas Tênis, que acabou vencendo a edição passada.

O número de medalhistas disputando a Superliga impressiona: são mais de 50 atletas e treinadores com títulos olímpicos no masculino e feminino. E com o nível técnico alto, o treinador do Curitiba Vôlei, Duda Nunes, destaca a importância de fazer um bom trabalho. “Para um campeonato com esse nível devemos entrar focados e melhorar a cada partida. O segredo é a dedicação e o aprendizado colhido a cada jogo”, explica.

O primeiro jogo do Curitiba Vôlei será às 20h desta terça (dia 12), no ginásio da Universidade Positivo, em Curitiba. Os ingressos para a partida estão à venda pelo site do Disk Ingressos (https://www.diskingressos.com.br/). Os valores são: R$30 (inteira) e R$15 (meia entrada).