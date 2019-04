Curitiba recebeu, nesta segunda-feira (22/4), o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, que está na décima edição e reconhece as boas práticas dos gestores públicos em favor dos pequenos negócios e do empreendedorismo. O prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, recebeu o prêmio na categoria Cooperação Intermunicipal para o Desenvolvimento Econômico, com o projeto Pró-Metrópole (Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da RMC).

“É uma honra receber um prêmio que reconhece a atuação de prefeituras em buscar alternativas inovadoras e de apoio ao desenvolvimento integrado. Quero destacar que o Pró-Metrópole promove articulação não apenas em questões de transporte e saúde, mas tem avançado também em outras áreas, como a do abastecimento e alimentação”, disse Eduardo Pimentel.

“Um dos exemplos é o grande cinturão verde na Região Metropolitana de Curitiba, cujos produtos abastecem os Armazéns da Família e o suco da tangerina produzida em Cerro Azul, no Vale do Ribeira, que hoje é usado na merenda escolar”, completou.

O Pró-Metrópole é um movimento de interesse público, sem fins lucrativos, com o objetivo de estimular o desenvolvimento produtivo integrado dos municípios da Grande Curitiba, onde vivem 30% dos paranaenses e que representa 42% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.

O programa integra representantes dos setores públicos e privado e tem como participantes a Prefeitura de Curitiba, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec), a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR), a Federação do Comércio (Fecomércio) e a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná (Faciap).

Curitiba também foi finalista na categoria Inovação e Sustentabilidade, com o projeto Vale do Pinhão. “Com o Vale do Pinhão, a inovação não é mais o futuro, mas o presente. E ela também está ajudando o micro e o pequeno empresário. Aumentamos em 50% os atendimentos nos Espaços Empreendedores e Curitiba foi eleita a cidade mais inovadora do país”, ressaltou Pimentel, que estava acompanhado da presidente da Agência Curitiba, Cris Alessi.