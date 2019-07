Os Faróis do Saber e Inovação, espaços maker para criação de protótipos, com impressora 3D, deram a Curitiba o prêmio InovaCidade 2019, que será entregue na próxima segunda-feira (22/7), em São Paulo, durante o Smart City Business Brazil Congress & Expo.

O evento é promovido pelo Instituto Smart City Business America que premia projetos e práticas inovadoras com impactos positivos na melhoria de vida das cidades.

De acordo com Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba, a proposta dos Faróis está alinhada ao conceito do Vale do Pinhão, movimento do ecossistema de inovação da cidade, e também a tendências nacionais e internacionais de tecnologia educacional, com foco na aprendizagem criativa.

Em sua 7ª edição, o prêmio InovaCidade recebeu 53 inscrições. Desse total, recebem o prêmio 20 projetos que são reconhecidos por gerar impactos positivos mensuráveis e reconhecidos pela sociedade.

O Smart City Business Brazil Congress & Expo, que ocorre entre 22 e 24 de julho, é um evento que reúne todo ecossistema de cidades inteligentes, reunindo líderes do setor público, especialistas em iniciativas inovadoras e transformadoras, empresários, empreendedores, representantes de governos e agências, possibilitando a troca de experiências, compartilhamento de ideias, soluções e casos de sucesso.

Foto: Cesar Brustolin/SMCS